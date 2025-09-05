Διακοπές ρεύματος σε 13 δήμους της Αττικής σήμερα (05/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (05/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (05/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Καλλιθέας

Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 85 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 69 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 79 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Χαλανδρίου

8:00:00 πμ 11:00:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΥΝΤ.ΣΙΤΟΥΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Οινόης

8:00:00 πμ 11:00:00 πμ

ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΝΟΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΙΚΟΟΣ

9:30:00 πμ 11:30:00 πμ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑ

Ηρακλείου

8:00:00 πμ 12:00:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΗΛΕΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Καισαριανής

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Πειραιώς

Ζυγά οδός:ΒΕΪΚΟΥ 36 – 38 ΚΑΙ 42 – 44 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 ΚΑΙ 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 – 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ 34 – 36 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΩΝΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μοσχάτου

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Παλλήνης

8:00:00 πμ 2:00:00 μμ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΑΣ ΟΔΟΙ: ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΦΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΟΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗ – ΟΔΟΣ

Ιλίου

8:00:00 πμ 4:00:00 μμ

ΙΤΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΞΥΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΝΕΜΕΑΣ

Νέας Ερυθραίας

8:00:00 πμ 5:00:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΒΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΑΣΤ.ΠΙΤΤΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ, Π.ΔΕΛΤΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Γλυφάδας

Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 138 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΑΜΕΡΙΚΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: Β.ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΕΡΙΚΣΗ απο κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΧΗΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΟ 228 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Μεγαρέων

8:00:00 πμ 5:00:00 μμ

ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΡΕΜΑ ΔΡΙΤΣΑ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

Νέας Φιλαδέλφειας

12:00:00 μμ 4:00:00 μμ