Διακοπές ρεύματος σε 13 δήμους της Αττικής σήμερα (7/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (7/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (7/8) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Καλλιθέας:

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Νο 114 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ Νο 54 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΥΣΙΚΑΣ Νο 3 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Νο 111 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Νο 109 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Νο 55 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός: ΝΑΥΣΙΚΑΣ Νο 3 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ Νο 79 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ Νο 36 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ Νο 32 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Νο 126 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Νο 66 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Νο 62 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Νο 68 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Αθηναίων:

Ζυγά οδός: ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ από κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ έως κάθετο: ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από κάθετο: ΞΟΥΘΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ από κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΚΑΣΙΟΥ από κάθετο: ΚΑΥΚΑΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΘΕΙΑΣ από κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από κάθετο: ΑΝΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ από κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός: ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ από κάθετο: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 6 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών: ΑΧΑΪΑΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ και ΠΑΝΟΡΜΟΥ (στο συγκεκριμένο ύψος)

Δήμος Αγίας Βαρβάρας:

ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ – ΟΔΥΣΣΕΩΣ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΧΙΟΥ – ΔΟΥΣΜΑΝΗ – ΠΥΡΓΟΥ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Δήμος Γλυφάδας:

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Νο 15 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΚΥΚΝΩΝ, ΧΑΝΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΝΩΣΣΟΥ

Δήμος Νέας Σμύρνης

Ζυγά οδός: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ Νο 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Παπάγου

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών: ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δήμος Ραφήνας

Περιοχές: ΠΙΚΕΡΜΙ – ΥΔΡΑΣ – ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΑΓΡΑΥΛΟΥ – ΑΝΑΦΗΣ – ΑΜΟΡΓΟΥ – ΝΕΑΡΧΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Δήμος Αγίων Αναργύρων

Οδοί: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΚΑ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΩΝ/ΛΕΩΣ

Δήμος Σπάτων-Λούτσας

Περιοχές: ΣΠΑΤΑ πίσω από το Κέντρο Υγείας – ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

Δήμος Μεγαρέων

Περιοχή: Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ – Ευρύτερη περιοχή Αγίας Τριάδας Μεγάρων:

Οδοί: Σ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ – ΜΟΥΣΩΝ – ΡΕΒΥΘΟΥΣ – ΕΚΑΒΗΣ – ΝΕΦΕΛΗΣ – ΓΑΙΑΣ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ – ΑΚΤΙΤΗ – Γ. ΣΕΦΕΡΗ – ΑΛΚΥΟΝΗΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ – ΗΡ. ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – Κ. ΚΑΝΑΡΗ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Δήμος Παλλήνης

Περιοχή ΓΕΡΑΚΑΣ

Οδοί: ΓΑΡΓΥΤΤΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΚΙΜΩΛΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ – ΣΠΟΡΑΔΩΝ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΠΟΡΟΥ – ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΑΝΑΦΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Δήμος Αλίμου