Διακοπές ρεύματος σε 14 δήμους της Αττικής σήμερα (03/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (03/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (03/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε 17 περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 71 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 125 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 125 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 127 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 93Α από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ από κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 82 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 70 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 68 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 10 πμ – 12 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ 12 μμ – 2 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58 – 64 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΧΑΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΫΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΫΝΤΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝΝΗ έως κάθετο: ΕΫΝΤΟΥ 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Φιλοθέης

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 8 πμ – 10 πμ

Δήμος Καισαριανής

Μονά οδός: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά οδός: ΑΡΣΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΣΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Χαϊδαρίου

ΣΚΑΛΚΩΤΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 6:30 πμ – 5:30 μμ

Δήμος Σπάτων – Λούτσας

ΛΟΥΤΣΑ – ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΝΔΡΕΙΩΝ – ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΣΚΟΥΦΑ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ 8:00:00 πμ – 4:00:00 μμ

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: Κ.ΓΑΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΕΩΡΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Κρυονερίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ, ΦΤΕΡΗΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΕΦΕΣΣΟΥ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΛΣΟΥΣ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ, ΛΕΥΚΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ 8:00:00 πμ – 4:00:00 μμ.

Δήμος Νίκαιας

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 14:00 μμ έως: 16:00 μμ

Δήμος Σαρωνικού

ΠΕΡΟΙΟΧΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ – ΦΕΡΙΖΑ ΟΔΟΙ: ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ 12:00:00 μμ – 4:00:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, ΠΟΓΩΝΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΔΗ.

Δήμος Αγίας Παρασκευής