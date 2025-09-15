Διακοπές ρεύματος σε 14 δήμους της Αττικής σήμερα (15/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (15/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (15/9) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΒΙΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΒΑΛΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΖΟΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΚΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΤΙΜΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΙΝΗ απο κάθετο: ΒΟΥΡΒΑΧΗ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ απο κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ έως κάθετο: ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΒΩΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΑΣΗ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΛΕΜΕΣΟΥ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΟΒΗΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ 42 από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 96 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 92 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 24 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 40 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 42 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Νέας Σμύρνης

Μονά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Ζωγράφου

Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Νίκαιας

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Σαρωνικού

ΚΑΛΥΒΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ – Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΚΥΠΡΟΥ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ – Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ – ΑΥΡΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΘΥΜΑΡΙ – ΛΗΘΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΗΒΗΣ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΙΜΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

Δήμος Περιστερίου

ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ – ΠΕΛΟΠΟΣ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΦΩΤΗΛΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΣΟΥΛΙΟΥ

ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – Π.ΜΕΛΑ

Δήμος Καισαριανής

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΤΣΑΦΟΥ έως κάθετο: Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΣΑΦΟΥ έως κάθετο: Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Κερατσινίου/Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΑΝΩΝ απο κάθετο: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Νέας Ερυθραίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ.

Δήμος Καματερού

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ – ΣΚΟΥΦΑ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δήμος Αίγινας

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Μεταμόρφωσης

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΑΡΓΟΥΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΡΟΔΟΥ.

Δήμος Λαυρεωτικής