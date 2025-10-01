Διακοπές ρεύματος σε 15 δήμους της Αττικής σήμερα (1/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (1/10). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (1/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 70 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 62 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 25 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 57 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΥΑΚΙΝΘΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΩΝ απο κάθετο: ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΡΟΒΙΤΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 153 έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΛΙΠΕΔΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ απο κάθετο: Α΄ΛΙΠΕΔΟΥ έως κάθετο: Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΡΑΣ123 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 106 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 1 – 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ απο κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΥΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΛΥΚΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Π. ΜΕΛΑ – ΚΥΠΡΟΥ – ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ – ΔΩΡΙΕΩΝ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗ 13 – 15 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΑΝΙ ΚΥΡΙΖΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ – ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΟΘΩΝΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – ΣΟΛΩΝΟΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ.

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ 52 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ