Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (09/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (09/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (08/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Αθηναίων

Μονά οδός: ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ από κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΗΔΕΙΑΣ από κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΣΚΙΑΘΟΥ από κάθετο: Ε. ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΖΩΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΡΑΙΣΗΣ από κάθετο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΤΑΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΘΑΙΟΥ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Ε. ΚΑΙΡΗ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Αγ. Δημητρίου

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΕΙΔΙΟΥ από κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Άνοιξης

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ.

Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΩΜΗΣ.

Καισαριανής

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ από κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Αγ. Παρασκευής

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ.

Ραφήνας

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΝΤΡΑΦΙ – ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ – Λ.ΑΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΣΑΜΑΡΙ – ΚΕΚΡΩΠΟΣ – ΦΥΓΕΑΣ – ΘΗΣΕΩΣ – ΟΜΗΡΟΥ – ΜΙΝΩΟΣ – ΑΧΧΙΛΕΩΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – Λ.ΙΩΝΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ – ΔΑΙΔΑΛΟΥ – ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ – Λ.ΑΙΟΛΑΙΩΝ – ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ – ΚΙΜΩΝΟΣ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΣΕΛΕΥΚΟΥ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ – ΗΣΙΟΔΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΘΕΣΠΙΔΟΣ – ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΙΣΧΥΛΟΥ – ΙΒΥΚΟΥ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ – ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΚΡΗΤΩΝ – ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΨΑΡΩΝ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΠΛΑΤΑΙΩΝ – ΘΡΑΚΩΝ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

Πειραιώς

Μονά οδός: ΜΠΙΝΙΑΡΗ από κάθετο: ΔΡΑΓΟΥΜΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 116 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ από κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Αγ. Αναργύρων

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Παιανίας

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – ΤΕΜΠΩΝ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΜΑΡΑΙΤΗ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ – ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΒΥΤΙΝΗΣ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΤΑΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ.

Σαλαμίνας

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΕΓΝΗ ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Σπάτων – Λούτσας

ΣΠΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΣΑ – Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ(ΚΙΑΦΑΣ)

Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ από κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 26 – 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 75 – 81 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 71 – 73 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ από κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 19 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Χαϊδαρίου

ΦΑΒΙΕΡΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ – ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΚΕΚΡΩΠΟΣ – ΚΑΛΑΜΩΝ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Περιστερίου