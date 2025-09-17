Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (17/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (17/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (17/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 16 – 18 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΦΡΙΖΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΙΖΗ απο κάθετο: ΠΑΡΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 69 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 77 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 53 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 4 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 34 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΦΩΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΧΕΥΔΕΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΛΕΩΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ από 8:00 πμ έως 11:00 πμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΚΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ από 8:00 πμ έως 11:00 πμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ ΝΟ 2 έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ 7 – 11 ΚΑΙ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ 175 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ – ΤΡΟΙΑΣ από 8:00 έως1:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ, ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ. από 8:00 έως1:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΥΓΙΑΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΙΠΙΝΟΥ – ΔΟΞΗΣ – ΝΕΜΕΑΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΡΟΥΣΒΕΛΤ – ΗΛΙΔΟΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΠΑΡΝΗΘΟΣ – ΠΑΤΡΩΝ – ΝΕΜΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. από: 09:00 πμ έως: 11:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. από: 10 :00 πμ έως: 02:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 10 :00 πμ έως: 04:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ