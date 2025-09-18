Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (18/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (18/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (18/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ – ΘΗΒΩΝ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ – ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ – ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 115 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 23 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 22 από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 47 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 9 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 17 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 21 – 23 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 38 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ 3 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΤΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ 15 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΖΑΡΟΛ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΚΑΒΕΛΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΣΟΥΛΙΕ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΗ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 34 – 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΠΥΛΗΣ 45 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ 50 + 60 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189 + 193 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΥΧΗΣ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΕΟΤΗΤΟΣ.

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ – ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΚΕΚΡΩΠΟΣ – ΚΑΛΑΜΩΝ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΑΣΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΔΑΡΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΟΔΟΣ ΠΕΤΣΑ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΕΛ.ΛΑΜΠΕΤΗ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ