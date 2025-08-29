Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (29/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (29/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (29/8), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΙΔΕΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός: ΦΥΛΗΣ 10 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΝΟ 14 έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 63 – 65 – 67 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΙΑΣΟΝΟΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΙΑΣΟΝΟΣ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΙΑΣΟΝΟΣ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Κηφισιάς

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ.

Δήμος Υμηττού

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Δήμος Λαυρεωτικής

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΚΟΡΔΟΥ ΠΡΑΞΗΤΕΛΟΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ ΜΑΜΑΓΓΙΑΝ Ν. ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ ΝΙΚΙΚΟΥ ΕΡΕΧΘΕΩΣ ΖΩΑΝΝΑΣ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗΣ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΘΑΛΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΩΝ/ΝΟΥ ΨΑΡΑΚΗ – ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΑΒΡΙΛΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ.

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Π.ΚΟΚΚΑΛΗ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΝΑΙΑΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: Κ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΒΟΥΔΟΥΡΗ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΡΟΔΩΝ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ

Δήμος Γαλατσίου

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ.

Δήμος Αγ. Αναργύρων

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ – ΣΚΟΥΦΑ – ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ

Δήμος Μεγάρεων

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΡΕΜΑ ΚΑΜΑΡΕΣ, ΜΗΓΚΙΑΡΗΣ

Δήμος Ηλιουπόλεως

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΝΟ 8 από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Δάφνης

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘΙΠΠΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΝΘΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΟΡΙΑ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Δήμος Ν. Ιωνίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.

Δήμος Αγ. Δημητρίου