Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (3/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (3/10). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (3/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΗΛΕΩΣ – ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ. Από 6:30:00 πμ έως 5:30:00 μμ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ.

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 93 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 4 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ.

Μονά οδός: ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ.

Μονά οδός: ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΝΟ 7 – 9 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ από κάθετο: Δ.ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: Ρ.ΓΚΑΛΙ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ.

Μονά οδός: ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ από κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΙΣΠΕΡΗ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ.

Μονά οδός: ΤΗΝΟΥ από κάθετο: ΣΠΟΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ.

Μονά οδός: ΑΙΓΙΝΗΣ από κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΠΑΞΩΝ από κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΣΠΕΤΣΩΝ από κάθετο: ΠΑΞΩΝ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ 50 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ από κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Μονά οδός: ΜΑΔΟΥΡΗ από κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Μονά οδός: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΜΑΔΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Μονά οδός: ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Μονά οδός: ΡΟΔΟΥ από κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Μονά οδός: ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΑΙΩΛΟΥ από κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΥΠΠΟΛΙΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ.

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ – Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΙΘΑΚΗΣ – ΠΑΤΜΟΥ – Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ – ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ – ΡΕΓΓΙΝΑΣ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ. Από 11:00:00 πμ έως 5:00:00 μμ.

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ. Από 8:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ.

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΌΡΑ. Από 8:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. Από 12:00:00 μμ έως 4:00:00 μμ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από κάθετο: ΜΕΡΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΥΛΗΣ από κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΟ 42 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Ζυγά οδός: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12+14+20 – 22 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά οδός: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από κάθετο: ΝΟ 2 έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΕΩΣ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΕΩΣ ΜΗΛΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 1:00:00 μμ.

ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΕΩΣ ΣΟΥΛΙΟΥ. Από 1:00:00 μμ έως 4:00:00 μμ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΩΡΕΩΣ ααπό πο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ από κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ από κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ από κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΟΝΤΟΥ από κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: Μ.ΛΙΟΥΓΚΑ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΑΟΥΛΗ από κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 02:30 μμ.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΨΑΡΩΝ από κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΩΝ ΝΟ 63 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ.

ΔΑΦΝΗΣ

Ζυγά οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΠΕΤΑ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΣΟΥΔΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΔΩΡΙΕΩΝ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Από 9:00:00 πμ έως 11:00:00 πμ.

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ.

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ