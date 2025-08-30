Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (30/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (30/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (30/8), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Δήμος Φυλής

ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ. Από 6:30:00 πμ έως 3:30:00 μμ

Δήμος Αγίας Παρασκευής

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ. Από 8:00:00 πμ έως 10:00:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Από 10:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ. Από 8:00:00 πμ έως 10:00:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑ, ΚΑΡΕΛΛΑ, ΕΛ.ΑΛΑΜΕΪΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Από 8:00:00 πμ έως 2:00:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ από κάθετο: Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ 16 από: 11:00 πμ έως: 01:00 πμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ από κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 88 – 90 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Δήμος Κορυδαλλού

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΜΙΑΟΥΛΗ από κάθετο: ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ από κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΣΜΙΑΣ από κάθετο: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΟΝΟΥ από κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά οδός ΛΑΜΙΣ από κάθετο: ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΠΕΤΣΩΝ από κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Σπάτων – Λούτσας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΤΑ / ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ: ΠΑΛΛΑΜΗΔΙΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. Από 8:00:00 πμ έως 1:00:00 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΙΤΩΛΙΩΝ από κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 90+92+98 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Μαραθώνα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΟΔΟΙ ΠΕΥΚΩΝ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ

Δήμος Παλαιού Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, ΣΕΙΡΙΟΥ. Από 9:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ

Δήμος Νέας Ερυθραίας

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Από 11:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ

Δήμος Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ (ΘΗΡΑΣ). Από 12:00:00 μμ έως 2:00:00 μμ

Δήμος Λαυρεωτικής

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΝΟΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ. Από 1:00:00 μμ έως 5:00:00 μμ

Δήμος Παπάγου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΛΕΣΣΑ. Από 2:00:00 μμ έως 4:00:00 μμ

Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη