Διακοπές ρεύματος σε 17 δήμους της Αττικής σήμερα (02/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (02/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (02/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε 17 περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΕΚΑΒΗΣ από κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 42 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 109 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 93 – 95 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 93 – 95 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 92 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός :ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 90 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 62 – 64 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 72 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός :ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 62 – 64 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 60 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ από κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΑΛΚΜΑΝΟΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ έως κάθετο: ΑΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Χολαργού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΤΣΙΝΑ. 12:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ. 12:00 μμ

Δήμος Ζωγράφου

Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: Ν. ΚΑΜΒΥΣΗ έως κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Κρωπίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΔΟΙ ΗΣΙΟΔΟΥ 01:00 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 142 – 146 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ – ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΒΕΡΓΑΣ – ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΚΟΥΦΑ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 3:30 μμ

ΜΙΑΟΥΛΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ – ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ – ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ – ΚΡΕΣΝΑΣ 3:30 μμ

Δήμος Σαρωνικού

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΘΥΜΑΡΙ – ΔΡΟΣΙΝΗ – ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ – ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ – ΧΕΙΜΑΡΑΣ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ – ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ – ΚΑΒΒΑΔΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ 4:00 μμ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΒΚΧ – 2801 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 3:00 μμ

Δήμος Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΣΚΡΑ, ΝΟΤΑΡΑ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ. 4:00 μμ

Δήμος Αχαρνών

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ – ΚΩΝ/ΛΕΩΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΡΑΧΩΒΗΣ – ΛΑΣΚΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – ΧΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΝΗΣΩΝ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΗ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ – Λ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΗΣ 4:00 μμ

Δήμος Μεγαρέων

ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 2:00 μμ

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Μαρκόπουλου

ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΡΑΦΤΗ ΟΔΟΙ: ΟΙΤΥΛΟΥ ΤΥΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Μ. ΕΥΡΙΤΑΝΕΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΥΝΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΦΙΛΑΙΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΓ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΙΝΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΗΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4:00 μμ

Δήμος Νίκαιας