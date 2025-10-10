Διακοπές ρεύματος σε 18 δήμους της Αττικής σήμερα (10/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (10/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (10/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ – ΔΙΓΕΝΗ – ΣΜΗΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΜΦΕΙΑΣ – ΣΙΠΥΛΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΡΟΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ 8 + 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ 68 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 63 – 65 – 67 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 9 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΟ 18 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ απο κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΟ 18 από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 9 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΟ 2 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΕΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:Δ.ΓΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά

Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΖΑΧΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΛΕΩΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ.

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΤΣΙΚΑ έως κάθετο: ΜΠΙΓΛΙΣΤΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΦΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΕΡΕΛ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΗΘΟΣ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΑΛΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ – ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ – ΚΙΟΥ – ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΑ απο κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΑ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΤΖΑΒΕΛΑ ΝΟ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 6 έως κάθετο: ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ/ΚΑΤΣΩΝΗ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΙ Ι.ΚΥΡΑΣΤΑ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΘΥΜΑΡΙ – ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΟΣ – ΘΕΜΙΔΟΣ – ΡΕΑΣ – ΣΑΜΟΥ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΝΑΪΑΔΩΝ – ΝΥΜΦΩΝ – ΝΗΡΕΩΣ – ΔΡΥΑΔΩΝ – ΤΡΙΤΩΝΟΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κ. ΠΑΛΑΜΑ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΟΥ – ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ – ΕΡΜΟΥ – ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ