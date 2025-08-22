Διακοπές ρεύματος σε 2 δήμους της Αττικής σήμερα (22/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Παρασκευή (22/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (22/08), ο ΔΕΔΔΗΕ σε δύο περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΙΓΙΝΗΣ από κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΧΕΥΔΕΝ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΑΚΗ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας