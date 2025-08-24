Διακοπές ρεύματος σε 2 δήμους της Αττικής σήμερα (24/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Κυριακή (24/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (24/08), ο ΔΕΔΔΗΕ σε δύο περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΦΩΚΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΦΩΚΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΚΑΔΜΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΙΛΟΔΑΜΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΔΜΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΙΜΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Αιγάλεω