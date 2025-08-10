Διακοπές ρεύματος σε 4 δήμους της Αττικής σήμερα (10/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (8/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (10/8), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Καισαριανής

Μονά οδός: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά οδός: ΕΦΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά οδός: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΕΦΕΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΜΠΕΣΗ απο κάθετο: ΠΟΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΙΩΣΗΦ ΤΩΝ ΡΟΓΩΝ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΙΩΣΗΦ ΤΩΝ ΡΟΓΩΝ ΝΟ 12 – 14 από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός: ΙΩΣΗΦ ΤΩΝ ΡΟΓΩΝ ΝΟ 17 έως κάθετο: ΒΟΥΡΒΑΧΗ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΕΛΛΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΚΗΦΙΣΣΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ

