Διακοπές ρεύματος σε 5 δήμους της Αττικής σήμερα (20/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Τετάρτη (20/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη (20/08), ο ΔΕΔΔΗΕ σε πέντε περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Ζυγά οδός: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ έως κάθετο: ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Λαυρεωτικής

ΤΟΓΑΝΙ ΛΑΚΙΖΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΟΦ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΜΦΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΟΥΤΣΟ από 08:00 – 11:00

Δήμος Μαρκόπουλου

Π.ΡΑΦΤΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΠΕΥΚΩΝ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΕΡΑΤΗ – ΣΑΜΟΥ – ΕΙΡΗΝΗΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΦΙΛΑΙΔΩΝ – ΘΕΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΔΗΛΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 08:00 – 13:00.

Δήμος Νίκαιας

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΕΜΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΜΕΡ.ΚΥΡΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός :ΓΡΕΒΕΝΩΝ απο κάθετο: ΑΜΕΡ.ΚΥΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΤΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

