Διακοπές ρεύματος σε 7 δήμους της Αττικής σήμερα (31/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (31/8). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (31/8) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΑΙΤΩΛΙΑΣ απο κάθετο: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΚΟΛΩΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΚΟΛΩΝΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΟΥ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΔΩΔΩΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός: ΧΩΡΕΜΗ απο κάθετο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΑΚΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Σαλαμίνας

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΔΡΟΜΟΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Μαγούλας

Στις ευρύτερες περιοχές της Μαγούλας: Αγίου Δημητρίου, γύρω από τα εργαστήρια Τσαγκαράκη, Λατομεία Ροκκά, Οικισμός Ποντίων, γύρω από την Ασβεστοποιΐα Άλφα, γύρω από το εργαστήριο Φυρίππη, Κορνηλάκη

Δήμος Παλλήνης

Περιοχή Παλλήνη Οδοί: Λ. Ανθούσας, Σιγνού, Λεωνίδα, Οδυσσέως, Αγίου Αθανασίου, 25ης Μαρτίου, Κάλβου Ανδρέα, Γαλλήνης, Ατλαντίδος, Θάσου, Καστελορίζου, Αγράφων, Άργους, Λευκαδίωνος, Τιρθωνίου, Μυστρά, Ελευθερίας, Σίφνου

Δήμος Αμαρουσίου

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών Καραμανλή, Σουλίου, Κατσαντώνη, Ζαλόγγου, Δελφών, Τσικλητήρα, Ναυπάκτου, Λευκωσίας, Δοξάτου, Σαρανταπόρου, Δερβενακίων, Ελεύθερων Πολιορκημένων, Μπότσαρη, Γκούρα, Σαμουήλ, Υμηττού και Αμαρουσίου Χαλανδρίου στο ύψος των παραπάνω.

Δήμος Λυκόβρυσης

Επηρεάζονται οι παροχές επί των οδών Αχαρνών, Σοφ. Βενιζέλου, Γοργοποτάμου, Τοσίτσα.

Δήμος Ασπροπύργου