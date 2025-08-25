Διακοπές ρεύματος σε 8 δήμους της Αττικής σήμερα (25/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Δευτέρα (25/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (25/08), ο ΔΕΔΔΗΕ σε οκτώ δήμους της Αττικής.

Όπως αναφέρει, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:ΑΛΦΕΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΔΡΗΝΟΥ έως κάθετο: ΑΛΦΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΚΑΛΛΙΓΑ 21 – 23 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΡΑΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έως κάθετο: ΜΑΣΤΡΑΧΑ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά οδός: ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟ 7 – 9 από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 72 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 85 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 77 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Αγ. Δημητρίου

Ζυγά οδός: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΝΟ 6 έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Κορυδαλλού

Μονά οδός: ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ 37 – 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ έως κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Πειραιώς

Μονά οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 197 – 201 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΣΚΟΥΖΕ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΚΤΗ ΤΡΥΦ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Σλαμίνας

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Χαλανδρίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΡΥΤΤΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΕΡΙΦΥΛΗΣ, ΜΕΤΑΞΑ από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ

Δήμος Κερατσινίου