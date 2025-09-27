Διακοπές ρεύματος σε 9 δήμους της Αττικής σήμερα (27/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (27/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (27/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Διακοπές Ρεύματος το Σάββατο (27/9): Αναλυτικά οι Δήμοι

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός: ΠΑΤΡΩΟΥ από κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΣΙΝΑ 4 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΕΠΑ ΚΑΙ ΣΑΚΑΣΙΑΜΟΥ 08:00 πμ έως 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ από κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ από κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ 1 ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ Β ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ από κάθετο: ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ από κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ από κάθετο: ΘΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΑΡΥΠΟΥ από κάθετο: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ από κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ έως κάθετο: ΘΑΡΥΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Οδός: ΚΑΛΑΦΑΤΗ από κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ από κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 109 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 109 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 139 από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ απο κάθετο: ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 29 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΝΕΝΤΥ απο κάθετο: ΠΕΛΕΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΕΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΝΟ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΛΛΗΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΩΣΕΩΣ από 10:00 πμ έως 01:00 μμ.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ, ΔΗΜ ΧΟΡΝ, ΣΤΡΥΜΩΝΑ, ΚΑΛΔΑΡΑ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΜΗΛΙΑΔΗ από 11 πμ έως 03:00 μμ.

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ-ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΥΔΡΑΣ-ΑΓΡΑΥΛΟΥ-ΜΗΛΟΥ-ΑΝΑΦΗΣ-ΑΜΟΡΓΟΥ-ΝΕΑΡΧΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΕΣ-ΑΔΙΕΞΟΔΑ από 10:00 πμ. έως 05:00 μμ.

ΠΙΚΕΡΜΙ – ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ – ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΚΟΥΖΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΥΔΡΑΣ – ΛΗΜΝΟΥ 08:00 πμ. έως 04:00 μμ.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ