Διακοπές ρεύματος σε έναν Δήμο της Αττικής σήμερα (16/8)

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε μια περιοχή της Αττικής σήμερα, Σάββατο (16/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο (16/08) ο ΔΕΔΔΗΕ σε μία περιοχή της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Ο δήμος και οι ώρες διακοπής

Δήμος Καλλιθέας