Διακοπές ρεύματος σε έναν Δήμο της Αττικής σήμερα (17/8)

Σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε μια περιοχή της Αττικής σήμερα, Κυριακή (17/08). Οι ώρες που θα σημειωθεί.

Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (17/08) ο ΔΕΔΔΗΕ σε μία περιοχή της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά ο δήμος και οι ώρες διακοπής:

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 128 έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.