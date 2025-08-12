Δήμαρχος Δ. Αχαΐας: “H φωτιά μπορεί να φτάσει στην Ηλεία” – Έκκληση για ενίσχυση των εναέριων μέσων

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η δυτική Αχαΐα με τους κατοίκους πολλών περιοχών να αγωνιούν όσο περνάει η ώρα. Φόβοι για να μην επεκταθεί η φωτά στο δάσος της Μόβρης.

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στη Δυτική Αχαΐα με το 112 να μη σταματά να ηχεί και τους κατοίκους να καλούνται να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε πολλές περιοχές, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα.

“Η κατάσταση δεν είναι καλή, η φωτιά επεκτείνεται και νότια, σε νέους οικισμούς που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις που μπορούν να φτάσουν τη φωτιά πολύ μακριά, όπως στην Καρυά της κοινότητας Πετροχωρίου. Εάν επεκταθεί περαιτέρω στο δάσος της Μόβρης η φωτιά μπορεί να φτάσει στην Ηλεία“, είπε μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο δήμαρχος τόνισε πως λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η φωτιά και καθώς το πύρινο μέτωπο ολοένα και επεκτείνεται οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ανήμπορες και μόνη ελπίδα είναι τα εναέρια μέσα, τα οποία όμως δεν επαρκούν.

“Όσο είναι ακόμα μέρα, κάνω έκκληση να έρθουν περισσότερα εναέρια μέσα να ‘πιάσουμε’ τη φωτιά, ειδάλλως δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει εάν συνεχίσουν και οι άνεμοι με αυτή την ένταση”, είπε χαρακτηριστικά.

Τρομάζω γιατί έχουμε τον έναν μετά τον άλλο οικισμό να εκκενώνεται, τη φωτιά να επεκτείνεται και η φωτιά φεύγει από δυτικά και πάει νότια. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί τη νύχτα και πού μπορεί να φτάσει αν συνεχιστεί αυτό.

Ο κ. Αλεξόπουλος δήλωσε πως υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια, ωστόσο όχι εντός οικισμών, ενώ συνεχείς είναι και οι εκκενώσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις 20.

Η περιοχή Καρυά που ανέφερε ο δήμαρχος είναι μεταξύ των περιοχών για τις οποίες ήχησε το 112.

Όσον αφορά τις αναφορές για εγκαυματίες, ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας έκανε λόγο για φήμες, καλώντας τους κατοίκους να μην τις ακούν, καθώς όπως δήλωσε δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία αυτή την ώρα.

“Αυτά που ακούγονται δεν είναι αληθινά. Αυτό που έχουμε είναι ότι κινδυνεύουν οικισμοί και κάνω έκκληση οι κάτοικοι να ακολουθούν τις οδηγίες όπως δίνονται από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Είναι πολύ σημαντικό για να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές”, είπε κλείνοντας.