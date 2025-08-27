Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφοΔιαβάζεται σε 3'
Αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α’ Νεκροταφείο.
- 27 Αυγούστου 2025 11:38
Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι συρρέουν για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και πολιτικό που έφυγε από την ζωή την Κυριακή (24/8) σε ηλικία 79 ετών.
Πρώτοι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων έφτασαν ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη.
Με κατάθεση στεφάνου εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σημειώνεται πως επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ.