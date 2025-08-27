Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο

Αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α’ Νεκροταφείο.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι συρρέουν για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και πολιτικό που έφυγε από την ζωή την Κυριακή (24/8) σε ηλικία 79 ετών.

Πρώτοι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων έφτασαν ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη.

Με κατάθεση στεφάνου εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ.

Λάμπρος Κωνσταντάρας EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παυλίνα Κωνσταντάρα και Βίκυ Βουρλάκη EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Νικήτας Κακλαμάνης ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μπέσσυ Αργυράκη EUROKINISSI

Θάνος Πλεύρης EUROKINISSI

Ιωάννα Μαλέσκου EUROKINISSI

Κώστας Πρέκας Eurokinissi