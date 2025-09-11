Δήμος Αθηναίων: Εγκρίθηκε ψήφισμα κατά της αφαίρεσης των πολεοδομιών

Κατά της απόφασης της κυβέρνησης να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των Πολεοδομιών από τους δήμους τάσσεται το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων εκφράζει την έντονη διαφωνία του με την κυβερνητική απόφαση να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των Πολεοδομιών από τους δήμους, κάνοντας λόγο για τιμωρητική στάση απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αγνόηση των αιτημάτων της ΚΕΔΕ.

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω ψηφίσματος που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει την ευθύνη των Πολεοδομιών από τους δήμους, τονίζοντας πως πρόκειται για κίνηση τιμωρητικού χαρακτήρα, καθώς οι δήμοι είχαν σταθεί εμπόδιο σε κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων.

Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στην εγκατάλειψη των Πολεοδομιών από το κράτος τα τελευταία έξι χρόνια, με έλλειψη προσωπικού και πόρων, ενώ επισημαίνεται ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί τις υπηρεσίες αυτές με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και ψήφισμα συμπαράστασης στον δήμαρχο Καισαριανής Ηλία Σταμέλο και δημοτικούς συμβούλους που διώκονται πειθαρχικά επειδή στάθηκαν στο πλευρό εργαζομένων του δήμου τους.