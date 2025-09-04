Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Σφραγίσεις σε 38 καταστήματα για υπέρβαση κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο Αθηναίων. Τι αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Σε νέες σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, καθώς κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων τραπεζοκαθισμάτων με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα, από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων (Κ.Υ.Ε) λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ άδειας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Από τα 38 καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, 3 στη 2η Δημοτική Κοινότητα και 2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Από τις αρχές του έτους, έχει αποφασιστεί η σφράγιση άλλων 64 καταστημάτων. Συνολικά, δηλαδή, έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τον νόμο, προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας τους, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους με παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επιχειρήσεις ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας κανονιστικής απόφασης και της πολιτικής ανάκτησης του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών.