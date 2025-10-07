Ελλάδα Δήμος Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων: Νέες σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση κοινόχρηστου χώρου

Σε συνέχεια των ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστου χώρου, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη σφράγιση 11 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Σε νέες σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, μετά από ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστου χώρου.

Έτσι, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα γίνει η σφράγιση 11 καταστημάτων και αυτές οι προσωρινές σφραγίσεις θα αφορούν 2 καταστήματα για 10 ημέρες, 1 κατάστημα για 6 ημέρες, 3 καταστήματα για 5 ημέρες, 2 καταστήματα για 4 ημέρες, 1 κατάστημα για 3 ημέρες και 2 καταστήματα για 2 ημέρες. Τα 10 από αυτά βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα και ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 130 σφραγίσεις.

«Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τον περιορίζουν ή να τον εκμεταλλεύονται σε βάρος των πολλών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε 23 σφραγίσεις καταστημάτων, που παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου. Οι νέες σφραγίσεις επιβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και χωρίς εξαιρέσεις».

