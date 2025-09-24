Δόλιανη Ζαγορίου: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος από επίθεση αρκούδας

Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος, που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα στο σπίτι του στη Δόλιανη Ζαγορίου

Επιθεση από αρκούδα δέχτηκε ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου, την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το άγριο ζώο είχε εισβάλλει αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα. Συγχωριανοί που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν προς βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά. Παρόλο που οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συνηθισμένες, το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.