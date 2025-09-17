Δολοφονία 40χρονης στο Μενίδι: Διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη

Στις 16 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η δίκη του 50χρονου ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τον εν ψυχρώ φόνο της συζύγου του.

Για τις 16 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του 50χρονου που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία με αλλεπάλληλες μαχαιριές, της εν διαστάσει συζύγου του, τον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θύμα, η 40χρονη Ενκελέιντα, ήταν μητέρα των δύο παιδιών τους και είχε καταγγείλει περισσότερες από δύο φορές το δράστη για ενδοοικογενειακή βία χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει την προστασία της από τις Αρχές.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση τετελεσμένης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Απέναντι του θα σταθεί η ενήλικη κόρη του, η οποία δήλωσε στο δικαστήριο παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Ο 50χρονος δεν οδηγήθηκε την Τετάρτη στο εδώλιο καθώς δεν είχε δοθεί εντολή από την Εισαγγελία Εφετών για την μεταγωγή του από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται.

Το δικαστήριο, αφού ο κατηγορούμενος χορήγησε εξ αποστάσεως βεβαίωση στη δικηγόρου του να τον εκπροσωπήσει στη διαδικασία, προχώρησε στην κλήρωση ενόρκων (κληρώθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας) και στην απαγγελία της κατηγορίας από την εισαγγελέα. Στην συνέχεια διέκοψε για τις 16 Οκτωβρίου διατάσσοντας τη μεταγωγή τού κατηγορούμενου για την επόμενη συνεδρίαση.

Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς σε σύντομο διάστημα συμπληρώνεται το ανώτατο όριο των 18 μηνών προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου.

Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 40χρονης γυναίκας, η οποία έγινε λίγες βδομάδες μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφο της, υπήρξε παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε να εισαχθούν αυστηρά μέτρα για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.