Έγκυος νοσηλεύεται στο Αττικό μετά από επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της

Επίθεση με πιρούνι δέχθηκε μια 39χονη έγκυος από τον σύζυγό της και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο. Συνελήφθη ο δράστης.

Συνελήφθη σήμερα το πρωί στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ένας 43χρονος Γεωργιανός για την κακοποίηση και τον τραυματισμό της 39χρονης ομοεθνους του συζύγου η οποία μάλιστα είναι έγκυος στον δεύτερο μήνα κύησης.

Το θύμα διεκομισθη χθες στις 3 τα ξημερώματα από την περιοχή του Ψυχικού στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι, μετά από μεταξύ τους τσακωμό.

Ο δράστης έχει οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.