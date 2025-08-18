Εν ψυχρώ εκτέλεση στον Άγιο Παντελεήμονα

Ένας άντρας ηλικίας 35 περίπου ετών βρέθηκε νεκρός, με τραύμα από όπλο στο κεφάλι, επί της οδού Μ. Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά από εν ψυχρώ εκτέλεση σε βάρος ενός άντρα, επί της Μ. Βόδα 200, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άντρα αλβανικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 35 ετών, που έχει δεχτεί έναν πυροβολισμό στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Ασφάλειας, ενώ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων στην γύρω περιοχή.

Στο σημείο της δολοφονίας έχει βρεθεί ένας κάλυκας, ενώ εξετάζεται από τις Αρχές η πιθανότητα, το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης να σχετίζεται με διαφορές γύρω από την διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, καθώς το ίδιο το θύμα φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.