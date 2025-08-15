Εντοπίστηκαν 14 πρόσφυγες και μετανάστες στο Φαρμακονήσι

Πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν σε σκάφος στο Φαρμακονήσι. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου.

Δεκατέσσερις πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στο Φαρμακονήσι.

Τους αλλοδαπούς (4 άνδρες, 4 γυναίκες και 6 ανήλικοι) αποβίβασε στις βόρειες ακτές του Φαρμακονησίου ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έγινε αντιληπτό από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου, όπου παραδόθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Από το Λιμεναρχείο Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών.