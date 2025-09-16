Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ποια ονόματα περιλαμβάνει σήμερα το εορτολόγιο.

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή.

Αγίες Σοφία, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική.

Η Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Αδριανού (117-138).

Αγία Αγαθόκλεια

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 17 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Αγαθόκλεια και Αγαθοκλής.

Η Αγαθόκλεια ήταν υπηρέτρια στο σπίτι ενός πλούσιου ζευγαριού, του Νικολάου, που ήταν χριστιανός και της Παυλίνας, που ήταν ειδωλολάτρισσα. Είχε ασπασθεί και η ίδια τον χριστιανισμό και παρά τις συνεχείς οχλήσεις της κυρίας της αρνείτο να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία. Η Παυλίνα τότε την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια και τελικά την έκαψε ζωντανή.