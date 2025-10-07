Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Ποια ονόματα περιλαμβάνει σήμερα το εορτολόγιο.

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγίνα.

Οσία Πελαγία

Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ήταν ιερόδουλη. Η Πελαγία τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών άκουσε κήρυγμα περί αγνότητας, του επισκόπου Νόννου.

Όπως γράφει το saint.gr, τα λόγια του συγκλόνισαν την ψυχή της. Με τη χάρη του Θεού, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμοίρασε στους φτωχούς. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.