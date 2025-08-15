Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν το Σάββατο 16 Αυγούστου

Ποια ονόματα περιλαμβάνει σήμερα το εορτολόγιο.

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος, Γεράσιμος, Γερασιμία, Διομήδης, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σαράντης, Σαράντος, Σαραντούλα, Απόστολος, Αποστολία, Σταμάτης, Σταμάτιος, Σταματία, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα.

Άγιος Αλκιβιάδης

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Αυγούστου. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη ζωή και τη δράση του.

Όπως είναι γνωστό, ο Άγιος Αλκιβιάδης μαρτύρησε δια πυρός.