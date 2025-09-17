Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι

Ανήλικοι ήρθαν σε συμπλοκή μεταξύ τους το βράδυ στην Πλατεία Μεσολογγίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος.

Ακόμη ένα επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή την φορά μισή ώρα μετά τις 10 το βράδυ, στην Πλατεία Μεσολογγίου, στο Παγκράτι.

Δύο παρέες ανηλίκων ήρθαν σε συμπλοκή μεταξύ τους, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά από γρονθοκοπήματα στα χέρια, ένας 15χρονος.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Ο 15χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου κλήθηκαν οι γονείς του, ενώ δεν θέλησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.