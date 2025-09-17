Ελλάδα Βία Ανηλίκων

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι

Διαβάζεται σε 1'
Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι
ISTOCK

Ανήλικοι ήρθαν σε συμπλοκή μεταξύ τους το βράδυ στην Πλατεία Μεσολογγίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος.

Ακόμη ένα επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή την φορά μισή ώρα μετά τις 10 το βράδυ, στην Πλατεία Μεσολογγίου, στο Παγκράτι.

Δύο παρέες ανηλίκων ήρθαν σε συμπλοκή μεταξύ τους, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά από γρονθοκοπήματα στα χέρια, ένας 15χρονος.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Ο 15χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου κλήθηκαν οι γονείς του, ενώ δεν θέλησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα