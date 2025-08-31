Επικάθηση φορτηγού πλοίου στο λιμένα Μαντουδίου

Φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαρμπάντος προσάραξε στον λιμένα Μαντουδίου μετά την φόρτωσή του με 5.000 τόνους λευκόλιθου. Το πλήρωμα των 13 ατόμων είναι ασφαλές, ενώ το Λιμενικό διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαρμπάντος προσάραξε σε αμμώδη βυθό στον λιμένα Μαντουδίου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης του με 5.000 τόνους λευκόλιθου.

Το πλοίο, με προορισμό την Ιρλανδία και 13μελές πλήρωμα, ήταν έτοιμο να αποπλεύσει όταν σημειώθηκε το περιστατικό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος και εξετάζουν τις ενέργειες για την ασφαλή αποκόλληση του πλοίου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.