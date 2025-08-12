Επικός καυγάς σε πανηγύρι – Φώναζε η Γωγώ Τσαμπά να σταματήσουν

Στα χέρια πιάστηκαν παρευρισκόμενοι σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, με τον καυγά να σημειώνεται ενώ τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά

Μια αναπάντεχη τροπή πήρε πανηγύρι που διεξάγονταν στα Σιταράλωνα, ένα χωριό του δήμου Θέρμου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Βίντεο που έχει διαδοθεί ευρέως στο Tik Tok, κατέγραψε τη στιγμή που ομάδα παρευρισκόμενων πιάνονται στα χέρια, ενώ στη συνέχεια φαίνονται να εκτοξεύονται μπουκάλια, καρέκλες και τραπέζια.

Ο καυγάς σημειώνεται υπό τους ήχους του τραγουδιού “τα καγκέλια” όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε το Mega, ενώ η τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά που ήταν εκείνη την ώρα επί σκηνής, σταμάτησε να τραγουδάει και ζήτησε από τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν αμέσως, διαφορετικά θα αποχωρήσει.

Το βίντεο έχει ήδη σημειώσει περισσότερες από 365.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες.