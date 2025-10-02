Επιστημονικό Συνέδριο: Κατοικία σε Κρίση

Επιστημονικό συνέδριο με τίτλο “Κατοικία σε Κρίση” με αντικείμενο το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της τρέχουσας στεγαστικής κρίσης.

Το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με τίτλο “Κατοικία σε Κρίση” και αντικείμενο το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της τρέχουσας στεγαστικής κρίσης, την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτώβρη, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ στην Πατησίων.

Το συνέδριο, στο οποίο είναι ελεύθερη η πρόσβαση και η παρακολούθηση, διαθέτει πολύ πλούσιο πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει περίπου 150 επιστημονικές ανακοινώσεις, διεθνείς συμμετοχές, συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας και κινηματογραφικές προβολές στον ιστορικό κινηματογράφο STUDIO New Star Art Cinema στην πλατεία Αμερικής.

(δείτε τη συνοπτική εκδοχή του προγράμματος σε μορφή excel εδώ)

Συνέδριο του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

Παρασκευή 10, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Κτίριο Αβέρωφ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Πατησίων 42.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αμφιθέατρα Α002 και Α008 και στο σχεδιαστήριο Α006 του ισογείου, καθώς και στο σχεδιαστήριο Α104 του ορόφου του κτιρίου Αβέρωφ. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών, επίσης στον όροφο του κτιρίου.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ