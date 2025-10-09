Επιχείρησαν να περάσουν 32 κιλά skunk μέσω του αεροδρομίου

Σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μελών διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια από την Ταϊλάνδη.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, απογευματινές ώρες της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, τέσσερα άτομα (τρεις ημεδαποί ηλικίας 27, 35 και 21 ετών και ένας 19χρονος Αλβανός), μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των εμπλεκομένων.

Πιο αναλυτικά, ο 27χρονος προερχόμενος από την Ταϊλάνδη εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στο χώρο αφίξεων, όπου κατελήφθη να κατέχει εντός δυο αποσκευών του, για λογαριασμό των τριών συγκατηγορουμένων του και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 60 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών, τις οποίες εν συνεχεία θα παραλάμβανε ο 35χρονος, προκειμένου να τις παραδώσει με τη χρήση ταξί στους τελικούς παραλήπτες.

Για την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, ο 21χρονος και ο 19χρονος επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο του Αερολιμένα, ενώ στην πορεία θα συνόδευαν το ταξί με άλλο όχημα.

Παράλληλα, την ίδια ώρα στο χώρο αφίξεων, κατελήφθη ο 35χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2,15 γραμμαρίων. Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, από τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κάνναβη 50,3 γραμμαρίων, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 30 γραμμαρίων και εμφανώς πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ταξί και το Ι.Χ. αυτοκίνητο, 5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 βαλίτσες και το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε έναν εξ’ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.