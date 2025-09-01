Eurostat: Δεύτερη στην Ευρώπη η Ελλάδα στο ποσοστό πληθυσμού που ανέφερε ότι η ρύπανση επηρεάζει το νοικοκυριό

To 20,5 % των ελληνικών νοικοκυριών δήλωσε ότι επηρεάζεται από ρύπανση ή περιβαλλοντικά προβλήματα.

Άλλη μία θλιβερή επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γεγονός για την Ελλάδα.

Η χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, είναι δεύτερη στο ποσοστό του πληθυσμού που ανέφερε ότι η ρύπανση ή περιβαλλοντικά προβλήματα επηρέασαν το νοικοκυριό μέσα στο 2023.

Το σχετικό ποσοστό διαμορφώθηκε στο 20,5% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 12,2%. Πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Μάλτα με το υπέρογκο 34,7%.

Τα λιγότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν η Κροατία (4,2%) και η Σουηδία (5%).