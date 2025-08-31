Έβρος: Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Φερών και Σουφλίου.

Τρεις διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες συνελήφθησαν σε τρεις περιοχές του Έβρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης,

Συγκεκριμένα, στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν άνδρα όταν τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε άλλο όχημα και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση κοντά σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν άλλο άντρα, οποίος με το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων και του του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν οδηγό φορτηγού (ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου) κατά την είσοδό του στη χώρα. Στη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν κρυμμένοι τρεις μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

