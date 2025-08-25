Εύβοια: Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή

Αγνοούνται περιπατητές οι οποίο φέρονται να αποπροσανατολίστηκαν στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (25/08) στην Αρχές της Εύβοιας για δύο περιπατητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για δύο άτομα τα οποία αγνοούνται στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο ενημέρωσης, οι δύο περιπατητές φέρονται να είναι ζευγάρι που βρέθηκε στην περιοχή για περπάτημα και αποπροσανατολίστηκαν σε δύσβατη περιοχή.

Αφού κάλεσαν το 112, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες σπεύδουν στο σημείο.