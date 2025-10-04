Εξάρχεια: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ τα ξημερώματα – 14 προσαγωγές

Άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα στα Εξάρχεια με τα ΜΑΤ να απαντούν με χημικά και κρότου λάμψης.

Ένταση ξέσπασε στα Εξάρχεια τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) ανάμεσα σε αγνώστους και στις αστυνομικές δυνάμεις, με τους άνδρες των ΜΑΤ να προχωρούν συνολικά σε 14 προσαγωγές.

Στη 1:00 τα ξημερώματα ομάδα περίπου 30 ατόμων κινήθηκε προς τη Χαριλάου Τρικούπη και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να τους απομακρύνουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση διήρκησε περίπου μισή ώρα και προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ. Οι νεαροί απομακρύνθηκαν στη συνέχεια προς την πλατεία Εξαρχείων.