Φανάρι: Με Τεχνητή Νοημοσύνη ακούγεται και πάλι ο ήχος της Αγίας Σοφίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται “εργαλείο” διάσωσης αλλά και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζοντας, παράλληλα και την εμπειρία των επισκεπτών της Κωνσταντινούπολης.

Με όχημα την ψηφιακή τεχνολογία και τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης ακούγεται και πάλι ο ήχος της Αγίας Σοφίας, αυτή τη φορά σε έναν μικρότερο αλλά σημαντικό για τη Ρωμιοσύνη ναό, πρόσφατα ανακαινισμένο, την Παναγία Μπαλίνου στο Φανάρι.

Ουσιαστικά, η ψηφιακή τεχνολογία δίνει μια νέα εικόνα ιστορίας αλλά και ζώσας εμπειρίας. Έτσι, βυζαντινοί ψαλμοί αντηχούν ξανά, όπως ακούγονταν στον εμβληματικό ναό της Αγίας Σοφίας για αιώνες, χάρη στην πρωτοβουλία του Βύρωνα Νικολαΐδη, Ιδρυτή και CEO της PeopleCert να αναβιώσει την ακουστική της Αγ. Σοφίας αξιοποιώντας την τεχνολογία και την επιστημονική έρευνα.

Συγκεκριμένα, με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Stanford, σε συνεργασία με τη Χορωδία Αγ. Σοφία PeopleCert από 30 κορυφαίους ιεροψάλτες, αλλά και την ελληνική εταιρεία ηχητικής τεχνολογίας Intlespes κατόρθωσαν να αναπαράγουν με μοναδική ακρίβεια το ηχητικό περιβάλλον του εμβληματικού ναού και νυν τζαμιού, στον ανακαινισμένο, αυτή τη φορά, ναό της Παναγίας Μπαλίνου, στο Φανάρι. Το όλο εγχείρημα παρουσιάστηκε στα μέσα Μάη, πειραματικά, στην Πόλη, σε ΜΜΕ και καλεσμένους, της PeoplCert, σε μια καθηλωτική εκδήλωση, όπου οι επισκέπτες έγιναν κοινωνοί της μεγάλης πατριαρχικής ψαλτικής παράδοσης.

Να σημειωθεί, ότι η επιστημονική ομάδα από το Stanford, με επικεφαλής τον Dr.Jonathan Abel, καθηγητή του Stanford στο Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), αξιοποίησε τεχνολογίες αιχμής για την ακουστική αναπαράσταση του ναού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ψηφιακής προσομοίωσης, βασισμένη σε λεπτομερή ηχητικά δεδομένα και φυσικές μετρήσεις του χώρου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Βύρωνα Νικολαΐδη για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πόλης και την αναβίωση της Ρωμιοσύνης. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται το έργο της αναβίωσης της Ακουστικής της Αγίας Σοφίας, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που δημιουργεί ένα μοναδικό ηχητικό τοπίο.

Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται και η γκάμα εμπειριών των επισκεπτών στην Πόλη, που από τον Σεπτέμβριο, οπότε και θα είναι πλήρως έτοιμη η όλη εγκατάσταση, θα μπορούν να ταξιδεύουν νοερά σε άλλες εποχές αλλά να γίνονται αυτήκοοι μάρτυρες μια μεγάλης τέχνης και της ουσιαστικής βάσης της ελληνικής μουσικής παράδοσης.