Φαράγγι Σαμαριάς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 55χρονος τραυματίας

Με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων ο 55χρονος που τραυματίστηκε εχθές Σάββατο (9/8) στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων ο 55χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Σαμαριάς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 55χρονος έχει πνευμοθώρακα και φέρει κατάγματα στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος του. Ο πολυτραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από μια δύσκολη και χρονοβόρα επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη του προσωπικού του εθνικού δρυμού, ένας δασοφύλακας και ένας πυροσβέστης από το κλιμάκιο της Ανώπολης, οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία με φορείο για περίπου 2,5 χιλιόμετρα σε δύσβατο μονοπάτι, μέχρι το σημείο όπου είχε προσγειωθεί ελικόπτερο μέσα στον δρυμό.

Το ελικόπτερο, τον μετέφερε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο 55χρονος είναι γνωστός και έμπειρος περιπατητής στην περιοχή. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο είχε συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό της σορού ενός 21χρονου Γερμανού, που είχε χαθεί στα Λευκά Όρη.