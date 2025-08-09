Φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων.

Νέα φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μονής Μπούρα, κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης.

Στο μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ρίχνοντας συνεχώς νερό για τον περιορισμό της φωτιάς.