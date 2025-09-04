Φωτιά σε δύο περιοχές της Λέσβου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για δύο πύρινα μέτωπα στη Λέσβο. Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Δύο μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Βρίσα Λέσβου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση.

Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.