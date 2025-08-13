Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά σε εμπορικό χώρο στο Κορωπί – Ένας νεκρός

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί, βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/08), κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

