Φωτιά σε ενοικιαζόμενα στον Λέντα Κρήτης

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στον Λέντα, στην Κρήτη.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στον Λέντα, του δήμου Γόρτυνας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά ενημερωτικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών και έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Ευτυχώς, από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κανείς καθώς τα δωμάτια ήταν άδεια, μεταδίδει το cretapost.

Στο σημείο κλήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που ξεκίνησε την επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να οριοθετηθεί η φωτιά. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιά κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά δεν έχουν διευκρινιστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά βρίσκονται και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια της φωτιάς.